В КР до конца года заработают девять новых логистических центров — Минсельхоз

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из них пять уже введены в эксплуатацию, а еще четыре – сдадут в ближайшие месяцы.

В Кыргызстане до конца 2025 года начнут работу девять новых торгово-логистических центров. Об этом сообщает Минсельхоз.

Как отметили в министерстве, из них пять уже введены в эксплуатацию, а еще четыре – сдадут в ближайшие месяцы.

По данным ведомства, в республике сейчас функционируют 34 центра. Их основная задача — управление экспортно-импортными потоками, хранение и распределение сельхозпродукции.

Новые центры проходят этапы тестовой эксплуатации с оценкой эффективности работы. В дальнейшем планируется расширение спектра услуг и внедрение технологий автоматизации, электронной коммерции и блокчейна.

Источник: economist.kg