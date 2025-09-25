Лжемилиционер угрожал бишкекчанке расправой и распространением ее интимных фото

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее он обманом завладел деньгами жертвы

В Бишкеке правоохранители задержали лжемилиционера, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в милицию с заявлением обратилась гражданка О.Н. с просьбой принять меры в отношении мужчины, который, представляясь майором милиции, с 2024 года завладел её денежными средствами под предлогом поставки автомашин из Республики Корея. Позже он угрожал заявительнице физической расправой и распространением её интимных фотографий в случае, если она будет требовать возврата денег.

По данному факту Следственной службой МВД было возбуждено уголовное дело по статье 209 («Мошенничество») УК КР.

По подозрению задержан М.Э., 1983 года рождения, его водворили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

