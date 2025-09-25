Катар выделит $9 млн для строительства корпуса больницы в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Депутаты приняли законопроект сразу в трех чтениях.

Кыргызстан получит от правительства Катара грант в размере $9,2 млн на строительство дополнительного корпуса Бишкекской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Информацию о проекте представил вице-мэр Бишкека Мирлан Байгончоков. По его словам, кабмин Кыргызстана и правительство Катара подписали договор о выделении гранта 10 апреля этого года. Сумма гранта составляет $9,2 млн. 90% этой суммы планируется направить на проектирование, приобретение строительных материалов и возведение объекта. Еще 3% - около $277 тыс. - предусмотрены на покрытие административных расходов и управление проектом со стороны Катара, а 7% - около $646 тыс. - на консультационные и другие услуги.

Источник: kaktus.media