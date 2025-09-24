ЖК одобрил законопроект о выплатах многодетным семьям в высокогорье

Бишкек, "САЯСАТ.KG". За 10-го ребенка государство будет платить 2 млн сомов
Жогорку Кенеш принял законопроект о внесении изменений в закон «О государственных пособиях в Кыргызстане» в трех чтениях.
Согласно документу, с 1 января 2026 года единовременное пособие «Балага береке» в высокогорных и труднодоступных районах составит:
— 100 тысяч сомов — за четвертого ребенка;
— 600 тысяч сомов — за пятого;
— 1 млн сомов — за седьмого;
— 1,5 млн сомов — за восьмого и девятого;
— 2 млн сомов — за десятого ребенка.
Источник: vesti.kg