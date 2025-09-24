В Ошской области приостановили строительство туристического центра: выявлены нарушения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов и выдали предписание о приостановке работ.

В Кара-Суйском районе Ошской области приостановлены работы по возведению туристического центра. Об этом сообщает Минстрой.

Как отметили в ведомстве, проверка показала, что объект в селе Талдык не был зарегистрирован в государственном реестре. Строительство осуществляло ОсОО «Барселона групп». Компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов и выдали предписание о приостановке работ.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат оперативно реагировать на подобные нарушения для обеспечения законности в строительной отрасли.