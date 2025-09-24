Глава ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру многодетной матери-одиночке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

24 сентября 2025 года Заместитель Председателя Кабинета Министров – Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики генерал-полковник К.К. Ташиев вручил ключи от двухкомнатной квартиры матери-одиночке имеющей 7-х детей Гульнуре Саламатовой.

Г.Саламатова мать-одиночка, которая из-за семейных разногласий и регулярного распития спиртных напитков развелась с супругом. В середине 2025 года она обратилась в кризисный центр для детей и женщин «Аялзат», где вместе с 7 детьми временно проживает по настоящее.

​ Г.Саламатова из-за трудного жизненного обстоятельства имея на руках 10-месячного ребенка не могла трудоустроиться и арендовать жилье для проживания, в связи с чем обратилась за помощью к Председателю ГКНБ КР генерал-полковнику К.К. Ташиеву.

В результате генерал-полковником К.К. Ташиевым учитывая семейное положение Г.Саламатовой для оказания поддержки многодетной семье было подарена двухкомнатная квартира в городе Бишкек.

Генерал-полковник К.К. Ташиев пожелал Г.Саламатовой и её многодетной семье крепкого здоровья и светлого будущего.

В свою очередь Г.Саламатова искренне поблагодарила генерал-полковника К.К. Ташиева за многолетнюю активную помощь многодетным и нуждающимся семьям.