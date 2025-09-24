Депутаты избрали двух новых членов ЦИК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Один из них - бывший госсекретарь КР

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня рассмотрели вопрос об избрании двух кандидатов на должности членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

Представитель президента и кабинета министров в ЖК Алмасбек Абытов на эти должности представил кандидатуры Суйунбека Касмамбетова и Кабылбека Мамбетаипова.

По итогам голосования Жогорку Кенеш избрал Касмамбетова и Мамбетаипова на должности членов ЦИК.

Наряду с этим Жогорку Кенеш досрочно освободил Анар Дубанбаеву от должности члена ЦИК по ее собственному желанию. Приняты соответствующие постановления парламента.

Источник: vesti.kg



