Депутаты избрали двух новых членов ЦИК

Один из них - бывший госсекретарь КР
Депутаты Жогорку Кенеша сегодня рассмотрели вопрос об избрании двух кандидатов на должности членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.
Представитель президента и кабинета министров в ЖК Алмасбек Абытов на эти должности представил кандидатуры Суйунбека Касмамбетова и Кабылбека Мамбетаипова.
По итогам голосования Жогорку Кенеш избрал Касмамбетова и Мамбетаипова на должности членов ЦИК.
Наряду с этим Жогорку Кенеш досрочно освободил Анар Дубанбаеву от должности члена ЦИК по ее собственному желанию. Приняты соответствующие постановления парламента.
