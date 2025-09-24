Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 25-26 сентября планируется приступить к следующему этапу и выйти к улице Шопокова.

В столице продолжается строительство многофункционального комплекса «Old Бишкек», хозяином проекта является бывший мэр города Нариман Тюлеев.

Он сообщил, что вечером 22 сентября полностью завершен пятый блок. По словам Наримана Тюлеева, 25-26 сентября планируется приступить к следующему этапу и выйти к улице Шопокова.

«Внутри подземного города активно идут отделочные работы: устанавливают кондиционеры, монтируют полы, перегородки, ведут стеклянное оформление. Мы надеемся завершить все работы до конца года. Спасибо за терпение и понимание», — написал он на своей странице в соцсетях.

Ранее проект «Old Бишкек» называли одной из самых масштабных строек в центре столицы. Его реализация вызвала серьезное недовольство среди горожан. Многие недовольны, что центр города фактически заблокирован в угоду строительства очередного ТРЦ.

Источник: 24.kg