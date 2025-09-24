Депутаты разрешили ГКНБ проводить платные ДНК-тесты населению

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Законопроект одобрен в третьем чтении

Жогорку Кенеш сегодня на заседании рассмотрел и принял законопроект «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики» в третьем чтении.

Проект закона разработан в целях предоставления Государственному комитету национальной безопасности КР (ГКНБ) полномочий по оказанию гражданам платных государственных услуг в проведении молекулярно-генетических (ДНК) исследований.

В ГКНБ ранее сообщали, что у них в 2024 году появилась первая в стране лаборатория по анализу ДНК, и для ее работы необходимо покупать дорогостоящие реактивы и расходные материалы. Поэтому спецслужба захотела получить право проводить платные ДНК-тесты.

Источник: vesti.kg



