В «Керемет Банк» избраны два новых члена Совета директоров

В Совет директоров банка вошли Азыков Болот Бариевич и Шпильчин Дмитрий Владимирович.



Азыков Болот Бариевич обладает большим опытом работы в сфере финансово-экономической политики, управления и экспертизы. Занимал руководящие должности в Министерстве финансов КР. Также работал экспертом в Администрации президента КР.



Шпильчин Дмитрий Владимирович занимал должности руководителя IT-служб в таких крупных банках, как «Народный банк Казахстана» и ОАО «Халык Банк Кыргызстан». До назначения в Совет директоров ОАО «Керемет Банк» он был заместителем председателя правления банка, где также курировал вопросы информационных технологий.

Источник: Tazabek.kg

