На Иссык-Куле начато строительство пансионата одного из госведомств

На территории пансионата общей площадью 15 гектаров будут возведены крупные объекты
На южном берегу Иссык-Куля, в селе Ак-Булун Тонского района, сегодня состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с участием управляющего делами президента КР Каныбека Туманбаева и министра финансов КР Алмаза Бакетаева.
Как сообщили в Управделами президента, на территории пансионата общей площадью 15 гектаров будут возведены крупные объекты, в том числе:
* восьмиэтажный гостиничный комплекс на 248 мест;
* административное здание;
* общежития для сотрудников;
* VIP-коттеджи и таунхаусы;
* спортивный комплекс и кафе-ресторан;
* зоны отдыха и спортивные площадки, бассейны, пирс, пляж и другие дополнительные инфраструктурные объекты.
Пансионат будет доступен не только для сотрудников Министерства финансов, но и для всех граждан, став новым центром туризма и социально-экономического развития региона.
