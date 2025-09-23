На Иссык-Куле начато строительство пансионата одного из госведомств

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На территории пансионата общей площадью 15 гектаров будут возведены крупные объекты

На южном берегу Иссык-Куля, в селе Ак-Булун Тонского района, сегодня состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с участием управляющего делами президента КР Каныбека Туманбаева и министра финансов КР Алмаза Бакетаева.

Как сообщили в Управделами президента, на территории пансионата общей площадью 15 гектаров будут возведены крупные объекты, в том числе:

* восьмиэтажный гостиничный комплекс на 248 мест;

* административное здание;

* общежития для сотрудников;

* VIP-коттеджи и таунхаусы;

* спортивный комплекс и кафе-ресторан;

* зоны отдыха и спортивные площадки, бассейны, пирс, пляж и другие дополнительные инфраструктурные объекты.

Пансионат будет доступен не только для сотрудников Министерства финансов, но и для всех граждан, став новым центром туризма и социально-экономического развития региона.

Источник: Кабар