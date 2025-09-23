ГКНБ: В Жайылском районе на баланс государства возвращено бывшее здание Кара-Балтинского швейного цеха

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проведенных мероприятий по выявлению и возврату в государственную собственность незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов, на баланс государства возвращено здание бывшего Кара-Балтинского швейного цеха общей площадью 12 400 м кв., расположенного по адресу: г.Кара-Балта, ул. Гвардейская 18.

Установлено, что в 1992 году гражданка «И.Р.И.» являясь директором Кара-Балтинского швейного цеха, минуя требования законодательства Кыргызской Республики о запрете приватизации объектов социального назначения приватизировала данный объект на своего близкого родственника.

В результате принятых мер, собственник указанного швейного цеха осознавав противоправность владения данным имуществом, добровольно возвратил его на баланс государства.

ГКНБ КР продолжаются мероприятия направленные на выявление и возврат незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства.