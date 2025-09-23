Мошенники вынудили бишкекчанку продать квартиру, присвоили деньги и скрылись

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Аферисты представились сотрудниками банка и милиции

Сотрудники ГУВД Бишкека задержали подозреваемого в крупном интернет-мошенничестве.

По данным управления, 16 сентября в следственную службу Свердловского РУВД с заявлением обратилась горожанка, которая сообщила, что с 1 по 11 сентября 2025 года неизвестные лица, представившиеся сотрудниками банка и правоохранительных органов, убедили ее продать квартиру за 8 миллионов 880 тысяч сомов, перевели деньги на свои банковские счета и скрылись.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Одного из подозреваемых установили и задержали, 18-летний А.Н. водворен в СИЗО на месяц. Милиция устанавливает остальных участников схемы.

Источник: vesti.kg



