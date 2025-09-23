Средняя пенсия в стране с 1 октября составит 11,4 тыс. сомов, - Соцфонд

Бишкек, "САЯСАТ.KG". С 1 октября сумма изменится и составит 11 400 сомов, самая низкая сумма выхода на пенсию составит 7200 сомов.

Среднемесячная пенсия в стране составляет 10 543 сома, сообщил председатель Социального фонда Бактияр Алиев 22 сентября на заседании социального комитета Жогорку Кенеша.



По его словам, с 1 октября сумма изменится и составит 11 400 сомов, самая низкая сумма выхода на пенсию составит 7200 сомов.



Отвечая на вопрос, он сказал, что политику пенсий военнослужащих Соцфонд не ведет.

Источник: АКИpress

