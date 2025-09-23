С 1 октября в Кыргызстане начнут выдавать водительские удостоверения и техпаспорта нового образца

С 1 октября в Кыргызстане начнут выдавать водительские удостоверения и технические паспорта нового образца, сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев в ходе посещения ОАО «Учкун».



По его словам, у новых водительских удостоверений больше защиты. «В предыдущих это не предусматривалось. Сейчас устанавливаются чипы. Их невозможно подделать», - сказал он.



Разница технических паспортов в том, что прежние технические паспорта были в бумажном виде, а нынешние — в виде карт.



Как отметил Каныбек Туманбаев, была упорядочена система изготовления паспортов, водительских удостоверений, техпаспортов, учебников… «Раньше всем занимались частники. Теперь мы все упорядочили. Все будет издаваться в «Учкун», - сказал он.

Источник: АКИpress

