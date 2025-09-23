В Чуйской области на баланс государства возвращен лагерь труда и отдыха

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий направленных на выявление фактов незаконной приватизации объектов социальной инфраструктуры на баланс государства возвращен лагерь труда и отдыха (ОКХ) им.В.Ленина в с.Полевое Аламудунского района Чуйской области, который ранее был незаконно приватизирован частными лицами.

Проведенными оперативными мероприятиями установлено, что ранее ответственными лицами ОМСУ Аламудунского района было передано в частную собственность лагерь труда и отдыха (ОКХ) им.В.Ленина в с.Полевое Аламудунского района Чуйской области с прилегающим земельным участком 3,22 га и строением.

В результате принятых мер, владелец признал факт незаконного владения и использования социального объекта и добровольно передал на баланс А.Сыдыковского а/а Аламудунского района Чуйской области.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются мероприятия по выявлению и возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства.