В КР легализовали 13 тысяч машин с иностранными номерами — срок истекает 1 октября

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стоимость легализации зависит от типа автомобиля. Для праворульных машин сбор составляет 50 тысяч сомов.

В Кыргызстане завершение кампании по легализации автомобилей с иностранными номерами сопровождается наплывом обращений граждан. Об этом сообщил представитель МВД Нурдин Самбаев.

По данным министерства, 1 октября 2025 года в силу вступает требование постановления правительства №168: все автомобили, не прошедшие регистрацию, должны быть вывезены из страны или разобраны на запчасти и утилизированы.

По состоянию на 22 сентября, процедуру легализации уже прошли 13 тысяч владельцев. Однако часть машин по-прежнему остается вне правового поля.

«Большинство граждан просят продлить срок легализации своих автомобилей, снизить регистрационный сбор на автомобили, приобретенные в Российской Федерации», — отметил Самбаев.

Стоимость легализации зависит от типа автомобиля. Для праворульных машин сбор составляет 50 тысяч сомов.

«Автомобили с левым рулем надо вывести обратно в зарегистрированную страну, в частности в Россию, там снять с регистрации и обратно привезти в Кыргызстан. В данном случае оплата составит около 13 тысяч сомов», — пояснил представитель Минэкономики Руслан Тыналиев.

Источник: economist.kg