В Кызыл-Кие государству возвращен имущественный комплекс ЗАО «Манас»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ГКНБ продолжает работу по выявлению объектов социальной инфраструктуры и земельных участков, незаконно выведенных в частную собственность.

Государству вернули имущественный комплекс ЗАО «Манас» с прилегающей территорией в Кызыл-Кие Баткенской области. Об этом сообщает ГКНБ.

Ведомство установило факт незаконного вывода в частную собственность комплекса, расположенного на базе бывшего Кызыл-Кийского дорожно-строительного управления треста «Ошдортрансстрой».

В результате следственно-оперативных мероприятий руководство ЗАО «Манас» признало незаконность своих действий и решением акционеров добровольно передало имущественный комплекс с земельным участком площадью 2.98 га на баланс ДМС при мэрии Кызыл-Кии.

ГКНБ продолжает работу по выявлению объектов социальной инфраструктуры и земельных участков, незаконно выведенных в частную собственность.