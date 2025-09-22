В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из-за осадков существует угроза подтопления пониженных участков местности и склонов.

В Кыргызской Республике объявлено штормовое предупреждение. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, с 23 по 24 сентября 2025 года в Чуйской и Иссык-Кульской областях ожидается неустойчивая погода и локальные ливневые дожди.

В ведомстве сообщили, что из-за осадков существует угроза подтопления пониженных участков местности и склонов. Жителям регионов советуют соблюдать меры предосторожности и не находиться вблизи русел рек и оврагов в период дождей.

Спасатели подчеркнули, что службы гражданской защиты переведены на усиленный режим работы и готовы к возможным чрезвычайным ситуациям.

Источник: 24.kg