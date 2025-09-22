Более 6 тысячам абонентов в Бишкеке завтра отключат электроэнергию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Бишкекчан призывают своевременно оплачивать счета

Бишкекское предприятие электросетей завтра, 23 сентября, проведет дистанционное отключение более 6 тысяч абонентов за дебиторскую задолженность по оплате электроэнергии.

Бишкекчан призывают своевременно оплачивать счета, чтобы избежать отключения.

Проверить состояние лицевого счёта можно в разделе «Баланс абонента» на официальном сайте предприятия. Для бытовых абонентов также доступно мобильное приложение «Мой свет» (Play Market, App Store). Кроме того, информацию о балансе можно уточнить в круглосуточном колл-центре по телефонам 1209, 105, мобильным номерам 0772 00 12 09, 0556 00 12 09, а также через WhatsApp 0702 00 12 09.

Оплатить счета за электроэнергию можно через платежные терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, MegaCom, О!, Оной, а также через электронные кошельки «Мбанк», «О!», MegaPay, UMAI, «Элсом», в кассах банков «Элдик Банк», «Дос-Кредо Банк», «Бакай Банк», «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», «Халык Банк», «КICB Банк», «Оптима Банк», и в отделениях ГП «Кыргызпочтасы», где платежи принимаются в режиме реального времени.

Источник: vesti.kg



