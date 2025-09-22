Почему студенты не хотят учиться в кыргызскоязычных группах? Мнение Мелиса Мураталиева

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Вместе с тем мы должны уделять особое место нашему языку, но, к сожалению, этого не происходит.

Завтра, 23 сентября, в Кыргызстане будет отмечаться День государственного языка. В преддверии праздника председатель Национальной комиссии по государственному языку Мелис Мураталиев рассказал о проводимой государством языковой политике.

Он напомнил, что статус государственного языка был закреплен законом в 1989 году. Мураталиев отметил, что в те годы Кыргызстан опережал многие страны в вопросах национального самосознания и поиска идентичности. По его словам, тот факт, что республика одной из первых приняла закон о государственном языке и ввела в обращение национальную валюту, подтверждает это.

"В те годы общество перестраивалось, во всех странах СССР начались демократические процессы. И одним из первых общественных запросов в нашей стране было определение роли нашего языка. Так был принят закон о статусе государственного языка. В какой-то степени это стало первым шагом в процессе национального возрождения. Я тогда был молодым парнем, но помню, что старшее поколение, мои родители с особым волнением восприняли эту новость", - вспомнил Мураталиев.

Он также подчеркнул, что каждое слово на любом языке - это код, так как оно сформировалось из мировоззрения, культуры, истории и быта народа. Поэтому, отметил Мураталиев, особую тревогу вызывает то, что некоторые слова и понятия на кыргызском языке уже не используются современными кыргызстанцами.

Мураталиев добавил, что в 2000-е годы наблюдался застой в развитии государственного языка. Несмотря на закрепленный статус, кыргызскому языку уделялось недостаточно внимания, так как страна переживала социально-экономический кризис. К тому же у граждан не было серьезной потребности в его изучении.

Еще одно упущение было в системе образования.

"Даже сейчас в вузах основным языком обучения при подготовке специалистов остается русский. В республике около 50-60 вузов, из них 30 - государственные, но в большинстве обучение ведется именно на официальном (русском) языке. Лично я ничего не имею против русского языка, ведь вся мировая информация поступает в основном на русском или английском. Вместе с тем мы должны уделять особое место нашему языку, но, к сожалению, этого не происходит. При обсуждении этого вопроса у нас всегда возникают споры с вузами.

Вузы утверждают, что открываются кыргызскоязычные группы, но мы знаем, что обычно они расформировываются уже после первого или второго курса, потому что студенты хотят перевестись в русскоязычные группы. Качество преподавания на государственном языке ниже, потому что нет учебников, есть пробелы в методике обучения.

Поэтому студенты русскоязычных групп получают более качественное образование, имеют шанс проявить себя, а кыргызскоязычные - стремятся к тому же и переходят в эти группы", - сказал он.

Мураталиев напомнил, что в этом году были приняты поправки в ряд законов по вопросам применения госязыка.

"Усовершенствована нормативно-правовая база. Теперь можно сказать, что потребность действительно появилась. Государственные и муниципальные служащие всех уровней, все ветви власти должны владеть государственным языком", - подчеркнул он.

Напомним, в 2023 году был принят новый закон о государственном языке. Жогорку Кенеш принял закон, согласно которому государственные и муниципальные служащие, прокуроры, следователи, судьи всех инстанций, члены и председатели правления Национального банка, а также члены кабинета министров должны владеть госязыком на уровне, определенном кабмином. Также введен штраф за нарушение требования закона о госязыке.

Источник: kaktus.media