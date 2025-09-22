В Кочкоре началась масштабная реконструкция центрального стадиона

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Строительство находится под особым контролем руководства страны

По поручению президента Садыра Жапарова и под личным контролем председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева в Нарынской области оперативно стартовало строительство ряда важных социальных объектов. Среди них — реконструкция старого центрального стадиона в Кочкорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя КР.

21 сентября министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев в рамках рабочей поездки посетил Нарынскую область и ознакомился на месте с ходом выполняемых работ. Он подчеркнул, что объект должен быть завершён качественно и в срок, отметив, что данный вопрос находится под особым контролем руководства страны.

После масштабной реконструкции стадион станет современным спортивным пространством для молодёжи и жителей района, что даст значительный импульс развитию физической культуры и спорта.



