В Бишкеке открыли школу олимпийского резерва по дзюдо — в церемонии участвовали глава ГКНБ, спикер ЖК и мэр

Камчыбек Ташиев: Уверен, что именно вы будете поднимать флаг страны на международных аренах, сохраняя в сердцах любовь к Кыргызстану.

Сегодня, 19 сентября, в Бишкеке состоялось торжественное открытие городской детско-юношеской школы олимпийского резерва по дзюдо имени Ж. Алыкулова. Новый объект обеспечил жителям Ленинского района дополнительные возможности для занятий спортом и активного отдыха.

В церемонии приняли участие зампред кабмина КР, председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев, спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и депутат БГК, президент Федерации дзюдо КР Куванычбек Конгантиев.

Камчыбек Ташиев в своей приветственной речи заявил о значимости развития спортивной инфраструктуры в стране для воспитания здорового и патриотичного поколения.

«Сегодня создаются необходимые условия для развития спорта в Кыргызстане. Одним из приоритетных поручений главы государства является поддержка молодежи и обеспечение возможностей для ее роста. Уверен, что именно вы будете поднимать флаг страны на международных аренах, сохраняя в сердцах любовь к Кыргызстану. Желаю вам новых побед и высоких спортивных достижений», — сказал он, обращаясь к юным спортсменам.

Спортивный объект имеет особое значение для развития социальной и спортивной среды Ленинского района, отметил в своем выступлении Куванычбек Конгантиев.

«Сегодня наступил долгожданный день — мы проводим открытие детско-юношеской школы олимпийского резерва по дзюдо для физического воспитания и укрепления здоровья. Она стала настоящим украшением этого района», — отметил он.

Депутат БГК отметил, что поддержка президента КР Садыра Жапарова сыграла большую роль в реализации инициативы. Также он подчеркнул особый вклад Камчыбека Ташиева, благодаря которому и появилась эта школа олимпийского резерва по дзюдо.

«Я уверен, что именно здесь будут воспитываться будущие патриоты нашей страны, которые прославят Кыргызстан на чемпионатах Азии и на Олимпийских играх, завоюют медали, поднимут высоко флаг нашей страны и укрепят престиж великого кыргызского народа на мировой арене», — подчеркнул Конгантиев.

В ходе программы гости осмотрели инфраструктуру комплекса: спортзалы, универсальные площадки для активного отдыха и благоустроенную зеленую зону, предназначенную для прогулок и семейного досуга. Отдельным событием стала церемония высадки деревьев.

Источник: economist.kg