Япония выделит Минэнерго КР грант в $10,3 млн на строительство учебного центра

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Японскую сторону также пригласили принять участие в строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1

Япония выделит Кыргызстану грант в $10,3 млн на строительство учебного центра для энергетиков. Об этом сообщили в Министерстве энергетики КР.

По данным ведомства, 16 сентября в Токио состоялась встреча министра энергетики Таалайбека Ибраева со старшим вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) господином Кавамура Кэничи.

Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества в энергетике. Особое внимание было уделено проекту строительства учебного центра ОАО «НЭС Кыргызстана», который станет стратегической площадкой для подготовки специалистов и внедрения передовых стандартов эксплуатации энергосистемы.

Министр отметил, что проект находится на завершающем этапе согласований, и выразил надежду на его подписание в рамках предстоящего визита президента Кыргызской Республики в Японию. На реализацию данного проекта JICA выделяется грантовые средства в сумме 1,5 млрд японских йен (около $10,3 млн).

В ходе переговоров также рассматривались вопросы модернизации Курпсайской ГЭС (800 МВт), одной из ключевых станций энергосистемы страны. Министр сообщил о выполнении работ по замене системы автоматики-телемеханики и релейной защиты на предварительную сумму грантовых средств 3 млрд японских йен (около $20 млн) и выразил готовность к продолжению совместной работы с JICA по дальнейшей реконструкции Курпсайской ГЭС с увеличением мощности на 20 %.

Отдельно была отмечена значимость масштабных проектов, включая строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 и завершение модернизации Токтогульской ГЭС. Министр также призвал японскую сторону в принятии участия в строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1.



