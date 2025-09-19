Президент Садыр Жапаров открыл футбольный стадион «Манас» в Кара-Суу

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На реконструкцию объекта было направлено 274,5 млн сомов.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 18 сентября, принял участие в церемонии открытия футбольного стадиона «Манас» в г. Кара-Суу Ошской области.

Перед началом торжественного мероприятия глава государства осмотрел административное здание, раздевалки для спортсменов, тренажерный зал.

Стадион построен в 1960 году и был главным спортивным объектом города Кара-Суу. Однако за все эти годы не проходил капитального ремонта и со временем пришел в негодность.

В своем выступлении Садыр Жапаров подчеркнул, что открытие стадиона является важным шагом в социальном развитии страны и улучшении местной инфраструктуры.

«Именно здесь зародился наш прославленный футбольный клуб «Жаштык-Ак-Алтын», занявший достойное место в истории кыргызского футбола. В 2003 году клуб стал чемпионом Кыргызстана, а также семь раз выходил в финал Кубка страны, прославляя имя Кара-Суу далеко за пределами региона. Этот стадион стал местом, где сбывались мечты местной молодежи, а болельщики испытывали радость», - отметил глава государства.

Футбольный стадион был полностью перестроен в соответствии с современными требованиями: вместимость увеличена до 5000 человек, игровое поле покрыто натуральным газоном, обновлены трибуны. Обустроены медиа-зона, медицинские кабинеты, административные помещения, комнаты для судей, а центральное поле оснащено современными прожекторами и LED-экраном, что позволяет проводить футбольные матчи и мероприятия в вечернее время.

На реконструкцию объекта было направлено 274,5 млн сомов. Как отметил глава государства, это инвестиция в будущих чемпионов и развитие молодежи.

Подчеркивая, что строительство таких стадионов - это, прежде всего, вклад в укрепление единства народа и стимул для молодежи, Садыр Жапаров сказал, что подобные проекты реализуются и в других регионах Кыргызстана.

«В прошлом месяце был открыт стадион в городе Узген, 14 сентября - в Токтогуле. Также активно строят стадионы в Баткене, Нарыне, Таласе. Ведется строительство в Сокулуке, Аксыйском и Кочкорском районах, в городах Токмок, Таш-Кумыр и Кызыл-Кия. А в Бишкеке будет построен важный спортивно-реабилитационный медицинский центр. Все это - наглядное доказательство политики государства по развитию спорта», - сказал президент.

Он также подчеркнул, что открытие обновленного стадиона «Манас» можно назвать началом большого праздника для всего Кара-Сууйского района, который скорой будет отмечать 90-летие.

«В преддверии этого знаменательного события сердечно поздравляю вас с 90-летием Кара-Сууйского района! Главное богатство этого многонационального района - сплоченность его жителей, единство и стремление к развитию. Пусть ваша сплоченность крепнет, а район продолжает расти и развиваться», - отметил Садыр Жапаров.

После церемонии открытия состоялся финальный матч Кубка Кыргызской Республики между командами «Мурас Юнайтед» и «Дордой», на котором присутствовал глава государства. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «Дордой».

Далее состоялась торжественная церемония награждения. Президент Садыр Жапаров вручил победителям медали и Кубок.