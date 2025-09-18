Воды в Токтогулке мало — министр энергетики прогнозирует самую сложную зиму

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из энергетического кризиса планируется выйти к 2028 году.

Зима 2025-2026 годов будет самой сложной, заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев в интервью информационному агентству «Кабар».

Он отметил, что это связано с малым количеством воды в Токтогульской ГЭС.

«По сравнению с прошлым годом воды меньше на 1 миллиард 600 миллионов кубометров. В 2024-м было 12 миллиардов 400 миллионов кубометров, мы говорили, что этого очень мало, и сильно переживали. А в этом году еще меньше. Это значит, что электроэнергии будет меньше на 1 миллиард 600 киловатт», — сказал чиновник.

Он заметил, что каждый потребитель должен соблюдать правила и экономить электроэнергию.

Таалайбек Ибраев добавил, что из энергетического кризиса планируется выйти к 2028 году.

Ранее зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев сообщил, что в 2025 году потребление электроэнергии ожидается на уровне 18,9 миллиарда киловатт-часов. При этом за семь месяцев выработка составила 9,24 миллиарда киловатт-часов. Чтобы пройти отопительный сезон, республика закупит 4 миллиарда 3 миллиона киловатт-часов электроэнергии из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и России.

По данным Минэнерго, в 2024 году потребление электроэнергии в стране достигло 17,8 миллиарда киловатт-часов.