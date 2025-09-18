С начала года из-за границы в Кыргызстан доставили тела 327 граждан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 225 погибших были вывезены из России, 10 — из США. Остальные случаи приходятся на другие страны.

С января по сентябрь 2025 года из-за рубежа в Кыргызстан были доставлены тела 327 граждан страны. Об этом сообщил директор Центра по трудоустройству граждан за границей при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Кудайбердиев.

По его данным, 225 погибших были вывезены из России, 10 — из США. Остальные случаи приходятся на другие страны.

Бакыт Кудайбердиев отметил, что с 2021 года расходы на транспортировку тел полностью покрываются государством. Стоимость зависит от страны: из США доставка обходится в $13 тысяч, из России — 70–120 тысяч рублей, из Турции — $1 тысяча 200 долларов, из Казахстана — $300.

Кроме того, по информации ведомства, на сегодняшний день в черном списке России находятся около 84 тысяч граждан Кыргызстана, еще примерно 70 тысяч числятся в реестрах лиц, незаконно находящихся на территории РФ.

Источник: 24.kg