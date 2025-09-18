Штормовое предупреждение: Ожидается понижение температуры и дожди

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По стране 18-19 сентября в связи с локальными ливневыми дождями возможны подтопления пониженных мест.

В Кыргызстане 18 сентября ожидается резкое изменение погоды: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. Об этом сообщают в Кыргызгидромете.

Ожидается понижение температуры воздуха, 17-18 сентября:

- в Чуйской долине ночью до +6…+11°, днем до +17…+22°;

- в Таласской долине ночью до +2…+7°, днем до +15…+20°;

- в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей ночью до +9…+14°, днем до +20…+25°;

- в Иссык-Кульской котловине ночью до +4…+9°, днем до +15…+20°;

- в зоне земледелия Нарынской области ночью до +2…+7°, днем до +16…+21°;

- в горных районах ночью до 0…+5°, днем до +9…+14°;

- в высокогорной зоне ночью до -2…-7°, днем до +1…+6°.

Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.

По стране 18-19 сентября в связи с локальными ливневыми дождями возможны подтопления пониженных мест.

Источник: АКИpress