Президент Садыр Жапаров обратился к участникам международной конференции в Горно-Алтайске

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Алтай – это не просто географическое пространство, состоящее из гор, рек и степей.

В Горно-Алтайске (Россия) начала работу II международная научно-практическая конференция «Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации».



В пресс-службе главы государства отметили, в ходе торжественной церемонии открытия государственный секретарь Кыргызстана Марат Иманкулов зачитал приветственное обращение президента Садыра Жапарова к участникам и гостям конференции.



В рамках работы планируется создание общей площадки для реализации совместных программ и мероприятий, направленных на историческое просвещение и изучение общей истории Кыргызстана и России.



Текст обращения главы государства:



«Алтай – это не просто географическое пространство, состоящее из гор, рек и степей. Это – священная колыбель, где зарождались основы тюркской государственности, культуры, языка, традиций и мировоззрения. Здесь формировались те духовные коды, которые до сих пор объединяют миллионы тюркских народов по всему миру.



Кыргызский народ издавна ощущает особую историческую и духовную связь с Алтаем. В Средние века алтайские земли были родным домом для кыргызов. Наши предки веками жили здесь, оберегая и развивая общие тюркские традиции. Мы – народы одной языковой семьи и, встречаясь с алтайцами, мы понимаем друг друга не только посредством слов, но и душой.



Кыргызская Республика всегда будет поддерживать инициативы, направленные на укрепление тюркского единства, развитие науки, культуры и образования. Уверен, что результаты этой конференции станут важным шагом в деле укрепления братских связей между нашими народами и в дальнейшем развитии тюркского мира.



Желаю всем участникам успешной и плодотворной работы, вдохновения и новых открытий!».

