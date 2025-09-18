В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ожидается, что движение будут восстанавливать по мере проезда кортежей.

В столице Кыргызстана пройдет первый саммит глав правительств стран Организации тюркских государств. В связи с приездом официальных делегаций в городе временно будут перекрывать движение на ряде ключевых магистралей.

Как сообщили в мэрии и правоохранительных органах, ограничения коснутся:

трассы от аэропорта «Манас» до въезда в Бишкек;

улицы Фучика;

проспектов Чуй и Манаса;

подъезда к государственной резиденции «Ала-Арча» и комплексу «Ата-Бейит».

Власти отмечают, что меры носят временный характер и связаны исключительно с обеспечением безопасности и организации движения правительственных кортежей. Жителям и гостям столицы рекомендуют учитывать ситуацию при планировании маршрутов и по возможности заранее выбирать альтернативные пути.

Ожидается, что движение будут восстанавливать по мере проезда кортежей.

Источник: 24.kg