Скончался заслуженный деятель культуры Үсөн Касыбеков

В Бишкеке 17 сентября на 76-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель культуры КР, литературный критик, журналист и научный деятель Үсөн Касыбеков. Об этом сообщили его родные.



Он родился 8 мая 1949 года в селе Шамшы Кочкорского района Нарынской области. После окончания Литературного института имени Горького в Москве он вернулся на Родину и посвятил себя развитию отечественной культуры, науки и журналистики.



По приезде в Кыргызстан он работал главным редактором в ряде крупных издательств, трудился в Национальной академии наук КР, где занимался научной деятельностью. Является автором исследования «Народные эпические традиции и генезис кыргызской письменной прозы».



Он преподавал в Кыргызском государственном университете имени Арабаева, Международном университете Кыргызстана.



Работал в газетах «Асаба», «Кыргыз Туусу», «Литературный Кыргызстан», «Фабула» и других изданиях.



Үсөн Касыбеков был членом Союза журналистов СССР, Союза независимых писателей Кыргызстана.



Прощание состоится 18 сентября по адресу: ул. Мамыркалиева, 16. Похороны запланированы на утро 19 сентября.

Источник: АКИpress

