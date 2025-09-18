Жогорку Кенеш одобрил законопроект об амнистии приватизированных объектов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Законопроект предусматривает признание законно приобретенными объектов, приватизированных с 1991-го по 2024 год

Депутаты Жогорку Кенеша 17 сентября в первом чтении одобрили законопроект «Об амнистии в отношении некоторых объектов, приватизированных с 1991 года по 2024 год».

По словам одного из авторов инициативы, Эльдара Абакирова, проект направлен на реализацию прав граждан на частную собственность, закрепленных в Конституции КР, а также на создание благоприятного инвестиционного климата.

В ходе обсуждения законопроекта Абакиров отметил, что большинство нынешних владельцев приобрели имущество добросовестно, однако сталкиваются с правовой неопределенностью и рисками пересмотра сделок по приватизации.

Законопроект предусматривает признание законно приобретенными всех объектов разгосударствления и приватизации, купленных в период с 31 августа 1991 года по 31 декабря 2024 года.

Амнистия не распространяется:

- на объекты, включенные в перечень имущества, не подлежащего разгосударствлению и приватизации;

- на объекты социального и культурного назначения (школы, детские сады, университеты, больницы, музеи, театры, филармонии, библиотеки и дома культуры), кроме случаев, когда законность приватизации подтверждена решениями судов;

- на объекты, которые необходимы для государства и определяются кабмином.

Источник: vesti.kg



