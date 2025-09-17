ФОТО - Камчыбек Ташиев открыл спортивный зал в Кыргызском национальном университете культуры и искусства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

17 сентября 2025 года Заместитель председателя Кабинета министров – Председатель ГКНБ Кыргызской Республики генерал-полковник К.К.Ташиев принял участие на торжественном открытии спортивного зала Кыргызского национального университета культуры и искусства имени Б. Бейшеналиевой.



Следует напомнить, что 16 января текущего года в ходе встречи руководителей вузов с К.К.Ташиевым ректор отмеченного учебного заведения Тумонбай Колдошов обратился с просьбой оказать содействие в строительстве спортивного зала для университета. С момента образования в 1967 году у университета не было спортивного зала, занятия по физкультуре проводились без должных условий.



По поручению генерал-полковника К.К.Ташиева в апреле 2025 года начато строительство и за короткий срок в 3,5 месяца был построен современный спортивный зал, отвечающий необходимым требованиям и оборудованный как для проведения полноценных занятий со студентами, так и для пользования профессорско-преподавательского состава.



На торжественном открытии также присутствовали студенты и преподаватели университета, среди них есть народные артисты, заслуженные артисты, заслуженные деятели искусства, образования КР, которые поблагодарили руководство страны за особое внимание развитию культуры и образования в стране.