В Кыргызстане на сегодня нет образования, - депутат

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Бишкеке недостаточно школ. Новые здания в основном строятся в регионах, а в столице строительство только планируется.

В Кыргызстане сегодня нет полноценной системы образования, и страна не была готова к переходу на 12-летнее обучение. Об этом заявил депутат Дастан Бекешев 17 сентября на заседании Жогорку Кенеша.



По его словам, Кыргызстан перешел на 12-летнее обучение. «Да, многие страны тоже перешли на эту систему, но возникает вопрос: были ли мы к этому готовы? В апреле-мае этот вопрос обсуждался в парламенте, и министр просвещения утверждала, что система готова. Однако, на практике ситуация иная», - сказал он.



Депутат озвучил ряд проблем, которые сейчас есть:



- Во-первых, нет учебников. Часть школ пользуется старыми книгами, и «Учкун» не успел обеспечить школ учебниками.



- Во-вторых, не хватает учителей. «Вины директоров в этом нет, так как они стараются привлекать студентов, которым всего 19-20 лет. Причина в низкой заработной плате. Говорится, что в будущем ситуация улучшится, и на это возлагаются надежды.



- В-третьих, инфраструктура. В Бишкеке недостаточно школ. Новые здания в основном строятся в регионах, а в столице строительство только планируется. В одном классе обучаются по 30-40 учеников.



По словам депутата, вопрос кадров стоит особенно остро. «Министр просвещения должна говорить об этом президенту, так как средства есть, и есть пути решения», - считает он.



Бекешев предложил ряд мер:



освободить инвесторов, которые хотят помогать развитию школ, от налогов;

брать в аренду здания для школ, где наблюдается сильная перегрузка;

поддерживать онлайн-школы и дать возможность учащимся старших классов получать образование дистанционно.

Источник: АКИpress

