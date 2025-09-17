К любителям покера нагрянул спецназ в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Незаконные азартные игры устраивали на съёмных квартирах

В Бишкеке любители азартных игр собирались на съёмных квартирах для игры в покер. В один из дней к ним нагрянул спецназ.

Как сообщили в пресс-службе МВД, оперативникам поступила информация, что некие лица на территории города Бишкек организовывали и проводили незаконные азартные игры. Для этих целей они арендовали квартиры посуточно. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 219-1 (Незаконная организация игорной деятельности) УК КР.

Оперативники установили адрес, где проводилась незаконная игорная деятельность. Туда нагрянул спецназ. Пятерых подозреваемых задержали и заключили под стражу: М.Б., 2000 года рождения, К.Е., 1989 года рождения, Т.Ю., 1981 года рождения, С.Г., 1987 года рождения, И.Ж., 1994 года рождения.

МВД КР предупреждает, что организация и участие в незаконных азартных играх запрещены законом и влекут за собой уголовную ответственность.

Источник: vesti.kg



