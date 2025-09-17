В Балыкчы стартовали учения ОДКБ «Рубеж-2025»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На учения прибыли военнослужащие из России, Казахстана и Таджикистана.

В городе Балыкчы сегодня, 17 сентября, состоялось торжественное открытие командно-штабных учений коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ «Рубеж-2025».

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, первый заместитель министра обороны КР Эрлис Тердикбаев, первый заместитель полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области Данияр Арпачиев, мэр города Балыкчы Баатырбек Жантаев и другие официальные лица.

На учения прибыли военнослужащие из России, Казахстана и Таджикистана. Торжественное открытие завершилось прохождением парадным маршем всех подразделений, задействованных в учениях.

Источник: Кабар