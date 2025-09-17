Сотрудника Первомайского РУВД, попавшегося пьяным за рулем, уволили из милиции

Оперуполномоченного Первомайского РУВД Бишкека, задержанного нетрезвым за рулем, уволили из рядов милиции. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в МВД.

Как уточняется, в соцсетях распространилось видео с участием сотрудника милиции К. у. А., находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

При остановке сотрудниками УПСМ он устроил скандал, не подчинился законному требованию милиционеров и пытался скрыться.

"В ходе проверки сотрудниками СВР МВД установлено грубое нарушение служебной дисциплины и норм поведения, несовместимых со званием сотрудника милиции, а также действия, дискредитирующие органы внутренних дел", - говорится в сообщении.

По результатам служебной проверки данный сотрудник уволен со службы по отрицательным мотивам, рассказали в МВД.

Источник: Kaktus.media