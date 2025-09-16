Актриса, сыгравшая Зину в фильме «Министрдин кызынын махабаты», заявила о семейном насилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Муж сломал ей руку.

В кыргызстанском сегменте соцсетей распространилось видео с обращением актрисы Розы Азимбаевой. Она заявила, что подвергается домашнему насилию со стороны мужа.



По ее словам, он сломал ей руку.



В пресс-службе УВД Свердловского района сообщили, что по данному факту началась доследственная проверка, в рамках которой в милицию доставили актрису и ее супруга М.А., 1983 года рождения.



Назначена судебно-медицинская экспертиза.



39-летняя Роза Азимбаева стала известна благодаря роли в фильме «Министрдин кызынын махабаты».

Источник: АКИpress

