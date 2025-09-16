           
Актриса, сыгравшая Зину в фильме «Министрдин кызынын махабаты», заявила о семейном насилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG".  Муж сломал ей руку. 

В кыргызстанском сегменте соцсетей распространилось видео с обращением актрисы Розы Азимбаевой. Она заявила, что подвергается домашнему насилию со стороны мужа. 

По ее словам, он сломал ей руку. 

В пресс-службе УВД Свердловского района сообщили, что по данному факту началась доследственная проверка, в рамках которой в милицию доставили актрису и ее супруга М.А., 1983 года рождения. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

39-летняя Роза Азимбаева стала известна благодаря роли в фильме «Министрдин кызынын махабаты».

