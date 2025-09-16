Ужесточение наказания за нарушение ПДД. Комитет ЖК одобрил проект

Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 16 сентября в первом чтении одобрил ужесточение наказание за управление транспортом в состоянии опьянения. Законопроект представил первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов.

Проект закона предполагает:

лишение прав на два года за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и другими одурманивающими веществами;

лишение прав на четыре года с временным изъятием транспортного средства, являющегося средством правонарушения, за повторное управление транспортом с состоянии опьянения;

арест на десять суток за управление ТС лицом, не имеющим водительских прав, находящимся в состоянии опьянения;

арест на двадцать суток за управление ТС лицом, не имеющим водительских прав, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее причинение материального ущерба либо вреда здоровью человека по неосторожности;

лишение прав на два года за отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние опьянения;

арест на пятнадцать суток за отказ от освидетельствования водителем, не имеющим прав;

штраф от 20 тыс. до 50 тыс. сомов с лишением права управлять ТС, занимать определенные должности либо заниматься деятельностью на срок до двух лет за умышленное или неосторожное нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности менее тяжкий вред здоровью;

штраф от 100 тыс. до 200 тыс. сомов или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права управления транспортными средствами, занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет за умышленное или неосторожное нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью;

лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права управления ТС, занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет за умышленное или неосторожное нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека;

лишение свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права управления транспортными средствами, занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до восьми лет за умышленное или неосторожное нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц;

лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права управлять транспортными средствами, занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до семи лет за умышленное или неосторожное нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее менее тяжкий или тяжкий вред здоровью;

лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права управления транспортными средствами, занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 12 лет за умышленное или неосторожное нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека.

Источник: kaktus.media