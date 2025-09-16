«Нужны жесткие меры». Глава ГНС рассказал об опасности поддельной «Колы»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Это рано или поздно приведет к хроническим заболеваниям»

Председатель Государственной налоговой службы КР Алмамбет Шыкмаматов на заседании Комитета Жогорку Кенеша по бюджету и фискальной политике отметил важность контроля за сахаросодержащими напитками в целях защиты здоровья населения.

По его словам, потребители, употребляя поддельные напитки, могут не ощущать немедленного вреда для здоровья, однако последствия проявятся со временем.

«Это важно. Сейчас пьют поддельную колу и говорят: «Никто не умер, ничего не произошло, пьем уже месяц или год». Но об этом сейчас не задумываются — последствия проявятся через 10–15 лет в виде хронических болезней, онкологических заболеваний. Это очень важно, потому что человек не отравится сразу. Сегодня он выпьет, завтра снова выпьет, особенно дети — они любят такие напитки. Если они будут регулярно употреблять поддельную колу, это рано или поздно приведет к хроническим заболеваниям. Зачем нам это? Поэтому мы и хотим принять жесткие меры», — подчеркнул глава ГНС.

Источник: vesti.kg



