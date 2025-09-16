Человек с ВИЧ при лечении может жить долго, как и абсолютно здоровый – интервью с врачом

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Человек может долго выглядеть и чувствовать себя абсолютно здоровым и при этом передавать вирус другим.
Заведующая лечебным отделом РЦКГВГиВИЧ Аида Мамырбаева в интервью информагентству «Кабар» рассказала, как сегодня в Кыргызстане борются с ВИЧ, какие мифы о нем до сих пор живут в обществе и как современные препараты позволяют людям с этим диагнозом жить полноценной жизнью.
— Что такое ВИЧ и чем он отличается от СПИДа?
— ВИЧ-инфекция – это хроническое инфекционное заболевание с прогрессирующим течением, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы с развитием иммунодефицита, который проявляется вторичными заболеваниями. В связи с чем лица, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), нуждаются в медицинской помощи до конца своей жизни.
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции, которая развивается в среднем через 7–10 лет после заражения при отсутствии лечения, сопровождается разрушением иммунной системы.
— Напомните, как человек может заразиться ВИЧ? Какие основные пути передачи существуют?
— Через кровь – чаще всего при употреблении наркотиков, но может передаваться также при использовании нестерильных медицинских инструментов, переливании компонентов крови, нанесении татуировок, пирсинге зараженным инструментом, использовании чужих бритвенных и маникюрных принадлежностей.
При половом контакте без презерватива. Даже единственный контакт может привести к заражению.
От матери к ребенку – во время беременности, при родах и кормлении грудным молоком.
— Можно ли понять по симптомам, что у человека ВИЧ, или это возможно только через тест?
— Вирус может находиться в организме несколько лет, прежде чем появятся симптомы заболевания. У трети заразившихся через несколько недель может проявиться состояние, похожее на ОРЗ или грипп, врачи его называют «острой ВИЧ-инфекцией». Как правило, никто не связывает это с ВИЧ-инфекцией. В этом случае у человека повышается температура, он чувствует слабость, головную боль, боль в горле. Иногда наблюдается диарея (понос) или сыпь. Такое состояние обычно длится пару недель, после чего проходит. Самое неприятное, что в этот начальный период даже тестирование на ВИЧ может давать неверный результат, потому что организм еще не выработал антитела. Антитела вырабатываются в течение 3-6 месяцев.
— Сколько времени проходит от заражения до появления первых признаков?
— Человек может долго выглядеть и чувствовать себя абсолютно здоровым и при этом передавать вирус другим. В этом и заключается опасность ВИЧ-инфекции.
На фоне иммунодефицита у человека развиваются вторичные заболевания, такие как туберкулез, пневмония, опухоли и другие.
— Насколько доступно тестирование в Кыргызстане и где его можно пройти?
— Тестирование можно пройти в центрах по контролю за вирусными гепатитами и ВИЧ и в центрах семейной медицины.
— Что делать человеку, если тест показал положительный результат?
— Обратиться в Центр по контролю за вирусными гепатитами и ВИЧ. Получить бесплатную консультацию и начать лечение.
— Правда ли, что с ВИЧ невозможно жить долго?
— Современные антиретровирусные препараты позволяют:
* контролировать вирус,
* сохранить иммунитет,
* вести полноценную жизнь (работать, учиться, создавать семью),
* предотвратить передачу вируса другим.
Если человек принимает терапию ежедневно, его продолжительность жизни может быть сопоставима с продолжительностью жизни здорового человека.
— Как сегодня лечат ВИЧ-инфекцию и что дает терапия? Существуют ли новые разработки в лечении ВИЧ и есть ли шанс на полное излечение в будущем?
— Антиретровирусная терапия (АРТ) является единственным возможным способом продления жизни лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), улучшения ее качества и снижения передачи вируса другим людям. Пока вакцину от ВИЧ не изобрели.
Антиретровирусная терапия (АРТ) — это основной метод лечения, который:
* подавляет вирус до неопределяемого уровня,
* восстанавливает иммунную систему,
* предотвращает развитие СПИДа,
* предотвращает передачу ВИЧ другим (Н=Н — это неопределяемый — не передаваемый).
— Как часто рекомендуется проходить тест на ВИЧ?
— Для себя один раз в год. Если человек ведет рискованное поведение, то тестироваться нужно чаще — минимум 2 раза в год.
— Насколько конфиденциально проходит процедура? Может ли кто-то узнать о результатах кроме самого пациента?
— Информация о пациенте строго конфиденциальна, и без согласия пациента третьим лицам не передается.
— Можно ли беременной женщине с ВИЧ родить здорового ребёнка?
— Да, риск передачи от матери к ребенку при лечении снижается до 2%. От 45–50% — когда женщина не получает антиретровирусные препараты. Но для этого беременная женщина должна как можно раньше пройти тестирование на ВИЧ, обратиться к врачам и начать принимать антиретровирусную терапию для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.
