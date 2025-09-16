Названы основные причины образования пробок в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Самой основной причиной заторов является большое количество автомобилей.

Есть очень много причин, почему возникают пробки, сказал замдиректора столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Абдыжапаркул Жанболотов в прямом эфире в агентстве «Кабар».

Первой причиной он назвал плохое состояние дорог.

«Когда на дорогах ямы, то это сказывается на скорости и движении автомобилей. Вторая причина - светофоры, надо признать это. Мы делаем усилия, чтобы на некоторых участках действовал зеленый коридор. К сожалению, многие светофоры уже изношены, устарели. Мы стараемся сделать так, чтобы они работали синхронно, эти ламповые светофоры будут заменены последовательно, с каждым годом будут выделяться деньги на эти цели», - заявил он.

Жанболотов добавил, что самой основной причиной заторов является большое количество автомобилей. Потому что план города был разработан еще в советское время и дороги построены по тем стандартам и расчетам, на 40-50 тысяч авто. С каждым годом количество автомобилей растет. Также вокруг Бишкека появляются новые жилмассивы.

Источник: Кабар