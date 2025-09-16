О выделенках вновь заговорили в Бишкеке: мэрия планирует полосы для автобусов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Такие меры помогут создать более устойчивую транспортную систему.

Мэрия Бишкека рассматривает новые участки для организации выделенных полос движения общественного транспорта. По словам городских властей, инициатива направлена на сокращение времени в пути, повышение скорости движения автобусов и улучшение качества обслуживания пассажиров.

Речь о следующих улицах:

улица Ю.Абдрахманова (продолжение улицы Байтика Баатыра) — от улицы А.Токомбаева до улицы Жумабека;

проспект Жибек Жолу — от улицы Лермонтова до улицы Тоголока Молдо;

улица И.Ахунбаева — от улицы 7 Апреля до проспекта Ч.Айтматова;

проспект Чуй — от улицы Лермонтова до улицы Ибраимова;

улица 7 Апреля — от проспекта Жибек Жолу до улицы А.Токомбаева;

проспект Дэн Сяопина — от улицы Фучика до улицы Б.Алыкулова.

В мэрии подчеркивают, что такие меры помогут создать более устойчивую транспортную систему.

Стоит напомнить, что в Бишкеке уже проводили эксперимент с выделенными полосами. Тогда он вызвал неоднозначную реакцию у горожан и, по сути, не дал ожидаемого эффекта — пробки лишь смещались на другие полосы, а контроль за соблюдением правил был слабым.

Власти уверяют, что готовы учесть допущенные ошибки и настроены на то, чтобы новая система работала эффективнее.

Источник: 24.kg