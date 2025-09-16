В «Ата-Бейите» почтили память силовиков, погибших во время событий на кыргызско-таджикской границе в сентябре 2022 года

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 16 сентября 2025 г. в Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» состоялся митинг-реквием, посвященный третьей годовщине событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в сентябре 2022 г.

Почтить память павших прибыли заместитель председателя Кабинета Министров - председатель ГКНБ Кыргызской Республики генерал - полковник К.К.Ташиев, первый заместитель председателя - директор Пограничной службы ГКНБ КР генерал-майор А.К. Алимбаев, а также руководители силовых и правоохранительных структур, ветераны и личный состав Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.

Митинг-реквием начался с возложения венков к местам вечного покоя воинов. В их честь была прочитана молитва, а затем присутствующие почтили их память минутой молчания.

Подвиг погибших военнослужащих навсегда вписан в историческую летопись Кыргызстана.

В этом году 28 мая состоялась церемония открытия памятника военнослужащим, погибшим при защите государственной границы Кыргызстана.

Новый монумент служит напоминанием о высокой цене мира и посвящен героям, отдавшим жизнь за безопасность Кыргызстана.

На гранитные плиты нанесены имена 59 военнослужащих, погибших в результате вооруженных столкновений, начиная с 2000 года. Из них 50 были пограничниками.

В целях увековечивания памяти стражей границы четверо пограничников, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность страны, были похоронены на территории «Ата-Бейит».

Мероприятия, посвящённые памяти павших героев, в этот день прошли во всех областных управлениях Пограничной службы Кыргызстана.