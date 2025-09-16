Кыргызстан и Казахстан откроют новую воздушную трассу Алматы – Каракол через Санташ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Помимо транспортного значения маршрут призван стимулировать туризм.

Госпредприятия КР и РК «Кыргызаэронавигация» и «Казаэронавигация» подписали соглашение об открытии новой воздушной трассы между Алматы и Караколом через перевал Санташ. Об этом сообщили в госкомпании.

Как отметили в «Кыргызаэронавигации», маршрут разработан в соответствии с современными требованиями ИКАО и навигационной спецификацией RNAV-5, что обеспечивает безопасность и эффективность полетов в горных условиях.

Новая трасса возрождает направление, действовавшее в 1970-е годы, и пройдет вблизи пограничного пункта «Каркыра – автодорожный». Перед запуском проведены совместная наземная проверка и летная валидация на самолете Beechcraft King Air 360, подтвердившие соответствие международным стандартам.

Помимо транспортного значения маршрут призван стимулировать туризм. Летом он обеспечит доступ в регион Иссык-Куля и горные районы, зимой – к горнолыжным курортам Каракола. Новый воздушный коридор станет важным элементом региональной авиационной инфраструктуры и дополнительным импульсом для сотрудничества Кыргызстана и Казахстана.

