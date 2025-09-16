Торага ЖК ознакомился с деятельностью производственных объектов в Душанбе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Кыргызстан готов делиться опытом по цифровизации государства»

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу в рамках официального визита в Таджикистан ознакомился с деятельностью производственных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ЖК.

В частности, спикер посетил государственное унитарное предприятие «Smart City», занимающееся цифровизацией города. Руководство предприятия представило подробную информацию по проводимой работе и рассказало о реализуемых проектах. Было отмечено, что особое внимание уделяется таким проектам, как «Электронное правительство», «Умная экология», «Умный дом» и «Цифровая экономика».

В свою очередь Нурланбек Тургунбек уулу сказал, что в Кыргызстане вопрос цифровизации также в приоритете, в настоящее время активно идет процесс использования современных технологий начиная с налоговой и таможенной сфер, а также в бизнесе и управлении.

«Поэтому мы готовы проводить совместную с Таджикистаном работу в данном направлении и делиться своим опытом. Потому что в эпоху глобализации, уделяя особое внимание политике цифровизации, мы можем продвинуть наше сотрудничество по всем направлениям», – сказал Торага.

Помимо этого, Нурланбек Тургунбек уулу побывал на предприятии «Сиема», выпускающим питьевую воду, и на месте ознакомился с его работой. Предприятие было открыто в 2019 году и занимается переработкой воды, поступающей из реки Сиема. В настоящее время на предприятии трудятся около 250 человек.

Фото пресс-службы ЖК



