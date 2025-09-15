В милиции сообщили, за что задержан правозащитник Камиль Рузиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Его заключили под стражу

В УВД Иссык-Кульской области сообщили, за что задержан правозащитник Камиль Рузиев. По их данным, он подозревается в вымогательстве крупной суммы денег.

Сообщается, что 1 сентября ОВД города Каракол с заявлением обратилась гражданка О.М., 1987 года рождения, которая сообщила, что двое мужчин — Е.М. и Р.К. — посредством шантажа требовали у нее крупную сумму денег, обещая содействие в положительном решении вопроса, касающегося ее сына.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершённое группой лиц в значительном размере».

«4 сентября заявительница передала часть денежных средств в размере 30 000 сомов Е.М. При очередной передаче денег 11 сентября в размере 125 000 сомов подозреваемые Е.М. и Р.К. (Камиль Рузиев) были задержаны с поличным. По месту проживания задержанных был проведен неотложный обыск, в результате изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела», - говорится в сообщении.

Решением городского суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие.

Источник: vesti.kg



