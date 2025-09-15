Садыр Жапаров рассказал о целях создания Исламской академии

Сегодня открывается еще одна новая страница в образовательной и религиозной сферах нашей страны, сказал президент Садыр Жапаров на открытии Исламской академии в городе Токмок.



По его словам, Исламская академия укрепит веру и религиозную ориентацию народа.



«Миру хорошо известен вклад наших предков, таких как Сиражудин Аль-Оши, Имам Серахси-Узгенди, Кадыйхан Узгенди, Жусуп Баласагуни, Махмуд Кашгари-Барскани и других, в становление «Исламского ренессанса» в Центральной Азии.



Здесь, на этом месте, знаменитом своей башней Бурана, в этом благодатном регионе Великого Шелкового пути, когда-то жил великий мыслитель Жусуп Баласагын, который вознес моральные ценности, науку, образование и исламскую культуру на высокий уровень. Открытие Исламской академии именно здесь можно рассматривать как хороший знак и значимое событие», - сказал президент.



По его словам, в Кыргызстане правовые нормы в области религии и образования приведены в соответствие с международными стандартами. В качестве основной правовой базы он отметил принятие 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека Генеральной ассамблеей ООН, а также Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, принятой 25 ноября 1981 года Генеральной ассамблеей ООН.



«Сегодня открываемая Исламская академия — это первое государственное религиозное высшее учебное заведение, образованное по моему указу.



Она открывается как специализированное учебное заведение, направленное на развитие системы высшего образования в области теологии и религиоведения, подготовку высококвалифицированных специалистов и повышение качества религиозных услуг в Кыргызстане.



Особенность Исламской академии заключается в том, что она будет финансироваться из государственного бюджета, работать в соответствии с государственной религиозной политикой страны и гарантировать научное исследование и распространение ценностей традиционного исламского учения.



В последние годы в мире, в том числе и в Центральной Азии, усиливается угроза религиозного экстремизма и радикализма. Эти явления непосредственно угрожают национальной безопасности и создают условия для распространения идеологий, основанных на насилии. Мы не должны допустить этого.



В таких условиях, с одной стороны, растет влияние деструктивных религиозных течений, с другой — наблюдается рост интереса к религии среди населения, что усиливает потребность в объективном, системном и научно обоснованном религиозном образовании, соответствующем традиционным исламским ценностям.



В ответ на эту потребность и в условиях сегодняшней реальности, настала необходимость перевести религиозное образование в систему, основанную на науке и поддерживаемую государственным финансированием. Одним из ярких примеров этой инициативы является Исламская академия, официально открытая сегодня.



Открытие академии выводит религиозную политику нашего государства на новый уровень, показывая, как образование и наука могут быть объединены. Основная миссия академии — это качественное теологическое образование, развитие научных исследований, защита молодежи от радикальных течений и обеспечение религиозного образования, соответствующего государственной системе образования», - выступил Садыр Жапаров.



Он выразил надежду, что в будущем Исламская академия станет ведущим учреждением высшего религиозного образования в стране.



Также, как сказал президент, с учетом актуальности исламских финансов, в академии будут разрабатываться образовательные программы по исламским финансовым системам, исламскому банкингу и экономическим проектам. Это направление даст возможность исследователям получать религиозные знания, соответствующие современной экономике и финансовой сфере.



Кроме того, в Исламской академии будут организованы курсы повышения квалификации для имамов, а также создана современная научная библиотека.



«Надеюсь, что эти шаги помогут академии стать важным научным и образовательным центром не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии.



Также предмет «История развития религий» в общеобразовательных учреждениях сыграет важную роль в повышении религиозной грамотности молодежи и формировании у них критического и грамотного отношения к различным религиозным понятиям.



Цель этого предмета — предоставить учащимся объективные знания об истории мировых религий, различных культурных и философских течениях, а также развить интеллектуальный иммунитет против религиозного радикализма.



Таким образом, качественная подготовка преподавателей и обеспечение учебных материалов для преподавания этого предмета является неотъемлемой частью обеспечения национальной безопасности, единства и духовной стабильности.



Сегодня перед нами стоят следующие задачи:



Повышение качества религиозного образования;

Проведение научных исследований, методических, экспертных и аналитических работ;

Подготовка высококвалифицированных теологов;

Обеспечение четкого и ответственного выполнения обязательств религиозными организациями перед государством.

Эти мероприятия должны рассматриваться как приоритетные для государства, направленные на обеспечение национальной безопасности, укрепление общественного согласия и повышение правовой грамотности граждан», - рассказал глава государства.



Садыр Жапаров выразить благодарность руководству фонда Заед бин Султан Аль-Нахаян ОАЭ, а также общественным организациям и научным кругам, которые внесли вклад в реализацию данного проекта.



«Пользуясь случаем, остановлюсь в один момент: В последние годы отношения с арабскими странами вышли на новый качественный уровень, и многосекторное сотрудничество развивается стабильно», - отметил он.



По мнению президента, для эффективной реализации государственной религиозной политики необходимо продолжать работу по повышению квалификации государственных служащих, усилению борьбы с деструктивными идеологиями и обеспечению эффективного взаимодействия религиозных и государственных институтов.



«Верю, что Исламская академия сыграет важную роль в этом процессе. Кроме того, Исламская академия должна стать центром интеграции национальных и религиозных ценностей на научной основе. Этот шаг обеспечит крепкую основу для будущих поколений и способствует их всестороннему развитию.



Я надеюсь, что с открытием Исламской академии наши молодые люди будут расти верующими, образованными и патриотичными гражданами.



До этого не были созданы такие условия для углубленного религиозного образования среди нашей молодежи. Теперь же открывается академическое высшее учебное заведение, которое будет качественно обучать традиционному исламу.



Теперь нет необходимости отправляться за границу для получения образования. Поэтому я призываю молодежь обучаться в нашей стране — в Исламской академии, которая соответствует мировым стандартам.



Легендарный премьер-министр Малайзии Мухаммад Махатхир в своем обращении к мусульманской общине говорил: «Когда-то среди мусульман выходили великие математики, ученые, врачи, астрономы и другие ученые. Они в свое время добивались великих успехов во всех областях науки, осваивая и реализуя ислам».



Я также надеюсь, что эта академия станет духовной опорой нашей нации и станет источником специалистов, которые будут достигать успехов во всех областях науки, а также способствовать развитию научного и образовательного потенциала нашей страны.



Как говорится: «Любовь к Родине исходит от веры», пусть из этой академии выйдут верующие и патриотичные молодые люди! Желаю преподавательскому составу и руководству академии крепкого здоровья и больших успехов в их работе!



Пусть Исламская академия будет благословена, и пусть ее успехи будут только расти!», - обратился президент Садыр Жапаров.

