Ташиев вручил ключи от трехкомнатной квартиры матери тройняшек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Женщина одна воспитывает четверых детей

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил ключи от новой трехкомнатной квартиры в Оше Нуржамал Баатырбек кызы, которая одна воспитывает четверых детей.

Нуржамал - жительница села Арпа-Тектир Алайского района, мать четверых детей. В ноябре 2024 года она родила тройняшек. Мальчиков назвали Мустафа, Муслим и Муса. После расставания с мужем женщина самостоятельно воспитывает детей. Собственного жилья у нее не было, поэтому она проживала у родителей.



