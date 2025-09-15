У женщины, убившей двух своих детей, осталось еще трое – Минтруда КР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В настоящее время они находятся вместе с отцом, поддержку в их воспитании окажет также сестра отца.

В Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР рассказали, что семья в Чуйском районе, где мать убила двух своих детей, не состояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, 12 сентября в селе Ак-Бешим Чуйского района задержана мать по подозрению в убийстве двух детей 12 и 2 лет.

Как сообщили в ведомстве, у семьи имеются еще трое детей. В настоящее время они находятся вместе с отцом, поддержку в их воспитании окажет также сестра отца.

Отмечается, что сотрудники территориального подразделения Министерства труда незамедлительно выехали на место происшествия совместно со следственными органами, провели мероприятия на месте происшествия по обеспечению безопасности и заботы о детях.

Источник: Кабар